Петербурженке выдали пенсию двумя килограммами мелочи

Сотрудники "Почты России" сослались на то, что у них в кассе не было крупной суммы денег.

Стало известно о случае, из-за которого 20 июня пенсионерка в отделении "Почты России" на улице Димитрова во Фрунзенском районе Петербурга получила выплаты двумя килограммами мелочи. Сын пенсионерки рассказал порталу "Мегаполис", что так на почте могли отреагировать на его жалобу по горячей линии. Его мама приходила до этого за пенсией, но ей кассир сообщил, что денег нет вообще.

На следующий день она снова пришла за выплатой в 10 тысяч рублей, почти половину этой суммы она получила бумажными купюрами по 50 рублей, а остальные 5100 рублей – монетами по 1, 2, 5 и 10 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Госдуму внесён проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров.

Фото: Piter.tv, Мегаполис