  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербурженке пришлось доказывать, что она жива, через суд
Сегодня, 12:06
173
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженке пришлось доказывать, что она жива, через суд

0 0

Женщина узнала, что некий злоумышленник оформил на её имя ложное свидетельство о смерти.

Петербурженка обратилась к судебным приставам после того, как её паспорт признали недействительным на основании ложного свидетельства о смерти. Как сообщила пресс-служба ГУ Федеральной службы судебных приставов РФ по  городу, фальшивые документы передал гражданин, который позже стал фигурантом уголовного дела.

Женщина была шокирована, когда узнала о её снятии с регистрационного учёта по причине смерти. Недостоверная информация выяснилась при попытке оплатить ипотеку в банке.

Интересы заявительницы в суде отстаивал районный прокурор. В результате женщину удалось "воскресить", ей был выдан новый паспорт гражданина РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге перед судом предстанет женщина за махинации при устройстве ребенка в школу.

Фото: Piter.TV

Теги: ложное свидетельство, приставы, санкт-петербург, судебные разбирательства
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии