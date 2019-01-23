Петербурженке пришлось доказывать, что она жива, через суд

Женщина узнала, что некий злоумышленник оформил на её имя ложное свидетельство о смерти.

Петербурженка обратилась к судебным приставам после того, как её паспорт признали недействительным на основании ложного свидетельства о смерти. Как сообщила пресс-служба ГУ Федеральной службы судебных приставов РФ по городу, фальшивые документы передал гражданин, который позже стал фигурантом уголовного дела.

Женщина была шокирована, когда узнала о её снятии с регистрационного учёта по причине смерти. Недостоверная информация выяснилась при попытке оплатить ипотеку в банке.

Интересы заявительницы в суде отстаивал районный прокурор. В результате женщину удалось "воскресить", ей был выдан новый паспорт гражданина РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге перед судом предстанет женщина за махинации при устройстве ребенка в школу.

Фото: Piter.TV