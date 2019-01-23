Петербурженке пришлось доказывать, что она жива, через суд

Петербурженка обратилась к судебным приставам после того, как её паспорт признали недействительным на основании ложного свидетельства о смерти. Как сообщила пресс-служба ГУ Федеральной службы судебных приставов РФ по городу, фальшивые документы передал гражданин, который позже стал фигурантом уголовного дела.
Женщина была шокирована, когда узнала о её снятии с регистрационного учёта по причине смерти. Недостоверная информация выяснилась при попытке оплатить ипотеку в банке.
Интересы заявительницы в суде отстаивал районный прокурор. В результате женщину удалось "воскресить", ей был выдан новый паспорт гражданина РФ.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге перед судом предстанет женщина за махинации при устройстве ребенка в школу.
Фото: Piter.TV
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