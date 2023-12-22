Петербурженкам рассказали, зачем ходить в школу материнства

После школы материнства женщины чувствуют спокойствие, у них снижается тревожность.

В Городском центре медицинской профилактики петербурженкам рассказали, зачем во время беременности посещать школу материнства. В таких центрах молодые родители могут получить ответы на множество вопросов, рассказали в пресс-службе учреждения.

Школы материнства, организованные женскими консультациями, являются не просто курсами, но и сообществом беременных женщин и будущих отцов, где основная цель — обеспечить беременную женщину и её партнёра всей необходимой и современной информацией. Пресс-служба Городского центра медицинской профилактики

После школы материнства женщины чувствуют спокойствие, у них снижается тревожность. Кроме того, в таких школах готовят к родам. Здесь будущим мамам рассказывают, как укрепить отношения с мужем после рождения малыша. Опытные родители делятся опытом с беременными.

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