Петербурженка заплатит 3 тысячи рублей за оскорбление соседки

Свидетелем стал "умный домофон", зафиксировавший прозвучавшие оскорбления.

Петербурженку оштрафовали на три тысячи рублей за оскорбление соседки. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Установлено, что 28 октября 2022 года женщину, которая выходила из парадной своего дома, оскорбила соседка. Свидетелем стал "умный домофон", зафиксировавший прозвучавшие оскорбления.

Было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица). Правонарушительница привлечена к ответственности в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей.

Ещё одна петербурженка заплатит штраф 3 тысячи рублей за оскорбление свекрови.

Фото: Piter.tv