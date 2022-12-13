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Петербурженка заплатит штраф 3 тысячи рублей за оскорбление свекрови
Сегодня, 15:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка заплатит штраф 3 тысячи рублей за оскорбление свекрови

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Установлено, что 29 ноября 2022 года невестка, находясь в квартире свекрови, оскорбила женщину в ходе словесного конфликта, унизив её честь и достоинство.

В Петербурге невестка, оскорбившая свекровь, выплатит штраф. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Установлено, что 29 ноября 2022 года невестка, находясь в квартире свекрови, оскорбила женщину в ходе словесного конфликта, унизив её честь и достоинство.

Было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

Девушка была привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Ранее петербуржца оштрафовали за оскорбление бывшей сожительницы.

Фото: Piter.tv

Теги: оскорбление, штраф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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Перхутко Софья
Сегодня 15:57

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