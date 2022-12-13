Петербурженка заплатит штраф 3 тысячи рублей за оскорбление свекрови

В Петербурге невестка, оскорбившая свекровь, выплатит штраф. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
Установлено, что 29 ноября 2022 года невестка, находясь в квартире свекрови, оскорбила женщину в ходе словесного конфликта, унизив её честь и достоинство.
Было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).
Девушка была привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.
Ранее петербуржца оштрафовали за оскорбление бывшей сожительницы.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu