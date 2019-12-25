Петербуржца оштрафовали за оскорбление бывшей сожительницы

Он должен заплатить штраф в размере трех тысяч рублей.

Суд оштрафовал петербуржца за оскорбление бывшей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

С заявлением об оскорблении обратилась 39-летняя женщина. Было установлено, что ночью 1 мая мужчина отправил бывшей сожительнице несколько текстовых сообщений с оскорблениями и в грубой форме.

По результатам проверки в отношении мужчины прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Мировым судьёй мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv