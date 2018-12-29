Петербурженка в алкогольном угаре до смерти избила мужа

Женщина била супруга кулаками.

В минувший понедельник, 13 января, семейная ссора на севере Петербурга закончилась убийством. Женщина, находясь в алкогольном угаре, до смерти избила мужа. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одной из квартир дома №31 по Придорожной аллее. Во время распития спиртных напитков между супругами произошла ссора. 43-летняя безработная женщина в порыве злости набросилась на 45-летнего мужа с кулаками и проломила ему голову. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящий момент петербурженка задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

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