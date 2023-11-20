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Задержан житель Кудрово, столкнувший москвича с парапета подземного перехода метро
Сегодня, 11:13
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Задержан житель Кудрово, столкнувший москвича с парапета подземного перехода метро

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Полицейские задержали жителя Кудрово, столкнувшего москвича с парапета подземного перехода метрополитена. Об этом рассказали 18 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 17 августа в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что в подземном переходе станции "Лиговский проспект" с парапета подземного перехода упал мужчина. 

Было установлено, что неработающий 29-летний житель Всеволожского района, в результате внезапно возникшего конфликта, столкнул 37-летнего москвича. 

Спустя время правоохранителям от медиков стало известно, что пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с переломами и ушибами. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

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Фото: Piter.TV

Теги: причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, станция метро лиговский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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