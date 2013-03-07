На улице Примакова мигрант ударил ножом троих соотечественников

Один из пострадавших скончался.

Правоохранители задержали мигранта, который подозревается в нападении на своих соотечественников на улице Примакова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 17 августа в полицию Кировского района поступила информация о том, что у дома 16 по улице Примакова нанесено ножевое ранение. На месте происшествия задержали 49-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии, не состоящего на миграционном учете.

Мигрант подозревается в том, что в квартире, в результате внезапно возникшего конфликта на почве совместного употребления алкоголя, он нанес множественные ножевые ранения троим соотечественникам, 1967-1994 годов рождения. Пострадавших госпитализировали с различными ранениями в тяжелом состоянии, один из них позднее скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее мы рассказывали о том, что 16-летнего петербуржца отправили в воспитательную колонию за убийство отца в Новый год.

Фото: Piter.TV