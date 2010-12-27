На Народной улице ранее судимая петербурженка ударила сожителя ножом

Женщина превысила необходимую самооборону.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против местной жительницы, которая напала с ножом на своего сожителя. Об это СМИ рассказали в правоохранительных органах.

Как стало известно, инцидент случился 3 ноября около половины пятого утра в квартире на Народной улице. Между женщиной и мужчиной возник конфликт, в ходе которого петербурженка в целях обороны нанесла 61-летнему сожителю ножевое ранение в живот. Пострадавший был госпитализирован в Александровскую больницу в тяжелом состоянии.

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Известно, что ранее она была судима.

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