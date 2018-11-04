В Петербурге за ночь сгорели две "Газели"

В МЧС рассказали, что в огне никто не пострадал.

Минувшей ночью в разных районах Санкт-Петербурга загорелись две "Газели". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о первом возгорании на улице Здоровцева в Приморском районе поступило на пульт дежурного в районе часа ночи. На место прибыли бригада из пяти пожарных и ликвидировала огонь за полчаса. В МЧС рассказали что у машины сгорела вся кабина. Пострадавших нет.

Второй инцидент случился в это же время в Красносельском районе у дома номер 51 на Планерной улице. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий. В ролике видно, как у "Газели" полыхает кабина. С огнем удалось справится усилиями девяти пожарных. Пострадавших в огне нет.

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Видео: Piter.TV