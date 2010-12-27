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Петербуржец погиб в ДТП на Софийской улице
Сегодня, 11:45
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Rybka123
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Петербуржец погиб в ДТП на Софийской улице

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Водитель потерял управление и врезался в бордюрное ограждение.

В воскресенье, 4 ноября, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, инцидент случился примерно в половину пятого на пересечении Софийской улицы и Усть-Ижорского шоссе. Иномарка "БМВ" под управлением 27-летнего мужчины врезалась в бордюрное ограждение. В результате аварии водитель получил травмы несовместимые с жизнью, пассажир госпитализирован  в тяжелом состоянии.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на PIter.TV: На улице Ушинского мужчина погиб в ДТП
Фото: PIter.TV

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Теги: авария , бмв , пушкинский район , смертельное дтп
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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