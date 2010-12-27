Петербуржец погиб в ДТП на Софийской улице

Водитель потерял управление и врезался в бордюрное ограждение.

В воскресенье, 4 ноября, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, инцидент случился примерно в половину пятого на пересечении Софийской улицы и Усть-Ижорского шоссе. Иномарка "БМВ" под управлением 27-летнего мужчины врезалась в бордюрное ограждение. В результате аварии водитель получил травмы несовместимые с жизнью, пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: PIter.TV