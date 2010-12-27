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На улице Ушинского мужчина погиб в ДТП
Сегодня, 15:44
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Rybka123
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На улице Ушинского мужчина погиб в ДТП

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Известно, что ранее погибший был судим за угрозы убийством.

В субботу, 3 ноября, в Калининском районе Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, инцидент случился в районе 4 часов ночи у дома номер 31 по улице Ушинского с машиной "Мазда 3". В правоохранительных органах рассказали, что иномаркой управляла 36-летняя петербурженка, а на пассажирском месте находился 32-летний мужчина. В результате ДТП житель Северной Столицы скончался от полученных травм. Известно, что ранее он был судим за угрозы убийством.

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Фото: Piter.TV

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Теги: авария , погиб пассажир , улица ушинского
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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