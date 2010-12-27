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Петербуржца задержали за кражу 270 тысяч рублей из автосервиса
Сегодня, 15:19
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Rybka123
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Петербуржца задержали за кражу 270 тысяч рублей из автосервиса

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Против него возбуждено уголовное дело по статье "кража"

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в краже крупной суммы денег из автосервиса в Московском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Как стало известно, преступник похитил 270 тысяч 19 октября. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника. Против него возбуждено уголовное дело по статье "кража". Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее на Piter.TV: Продавщица магазина отказалась отдавать деньги налетчикам с пистолетном

Фото: pixabay.com 

Теги: кража , уголовное дело
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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