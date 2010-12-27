Петербуржца задержали за кражу 270 тысяч рублей из автосервиса

Против него возбуждено уголовное дело по статье "кража"

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в краже крупной суммы денег из автосервиса в Московском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, преступник похитил 270 тысяч 19 октября. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника. Против него возбуждено уголовное дело по статье "кража". Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее на Piter.TV: Продавщица магазина отказалась отдавать деньги налетчикам с пистолетном

Фото: pixabay.com