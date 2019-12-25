"Отдам в не очень хорошие руки": петербурженка выставила на продажу пакет с вещами бывшего

Девушка отметила, что забирая эти вещи, покупатель помогает дамам с разбитым сердцем.

В четверг, 27 августа, в сети появилась публикация от петербурженки, которая намерена продать пакет с вещами бывшего. Объявление появилось на сайте "Авито".

Отдам в не очень хорошие руки. Если не носить, то в быту пригодится подписала девушка

В комплект входят три полотенца, шорты фирмы Adidas за 46 рублей, футболка за 46 рублей, носики Levis за 41 рубль и даже трусы "Хулиган" за 46 рублей. Также в наборе имеются и средства гигиены. Например, в "набор бывшего" входят лак для волос, антиперспирант и расческа.

Девушка отметила, что забирая эти вещи, покупатель помогает дамам с разбитым сердцем.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка просит полицию найти сбежавшего со свадьбы мужа.

Фото:авито