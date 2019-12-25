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Петербурженка выплатила врачу 30 тысяч рублей за клевету
Сегодня, 12:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка выплатила врачу 30 тысяч рублей за клевету

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Также в соцсети она была вынуждена написать опровержение своих слов.

Судебные приставы заставили пациентку петербургской больницы, оскорбившую врача в соцсети, публично отказаться от своих слов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ФССП по Петербургу.

Петербурженка в Instagram обвинила врача в том, что та на неё накричала и бросила медицинский шпатель. Медик обратилась в суд, чтобы опровергнуть сведения, которые порочат ее деловую репутацию.

Судебная лингвистическая экспертиза подтвердила, что пациентка распространила негативную информацию. При судебном приставе женщина написала опровержение в Instagram. Также с ее счета списали 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее петербургские приставы помогли россиянке вернуть за несостоявшийся отпуск 155 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: клевета, приставы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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