Петербурженка выплатила врачу 30 тысяч рублей за клевету

Также в соцсети она была вынуждена написать опровержение своих слов.

Судебные приставы заставили пациентку петербургской больницы, оскорбившую врача в соцсети, публично отказаться от своих слов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ФССП по Петербургу.

Петербурженка в Instagram обвинила врача в том, что та на неё накричала и бросила медицинский шпатель. Медик обратилась в суд, чтобы опровергнуть сведения, которые порочат ее деловую репутацию.

Судебная лингвистическая экспертиза подтвердила, что пациентка распространила негативную информацию. При судебном приставе женщина написала опровержение в Instagram. Также с ее счета списали 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее петербургские приставы помогли россиянке вернуть за несостоявшийся отпуск 155 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV