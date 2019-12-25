Петербургские приставы помогли россиянке вернуть за несостоявшийся отпуск 155 тысяч рублей

Туроператор не хотел возвращать деньги за несостоявшийся отдых.

Петербургский туроператор вернул долг за сорвавшийся отпуск после ареста офисной техники приставами. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФСПП).

Жительница Тюмени в начале 2020 года купила путевку у петербургского оператора. Женщина с семьей должна была полететь в Турцию, но из-за пандемии коронавируса отпуск пришлось отменить. Женщина обратилась к туроператору, но деньги ей вернуть отказались. Тогда жительница Тюмени обратилась в суд и выиграла его. Туроператор обязан вернуть 155 тысяч рублей

После проигнорированного напоминания о необходимости возврата 155 тысяч рублей приставы арестовали офисную технику компании. После этого туроператор сразу же перевел деньги женщине.

Ранее петербурженка с помощью приставов получила 340 тысяч компенсации за хамское отношение директора.

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