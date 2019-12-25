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Петербургские приставы помогли россиянке вернуть за несостоявшийся отпуск 155 тысяч рублей
Сегодня, 11:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские приставы помогли россиянке вернуть за несостоявшийся отпуск 155 тысяч рублей

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Туроператор не хотел возвращать деньги за несостоявшийся отдых.

Петербургский туроператор вернул долг за сорвавшийся отпуск после ареста офисной техники приставами. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФСПП).

Жительница Тюмени в начале 2020 года купила путевку у петербургского оператора. Женщина с семьей должна была полететь в Турцию, но из-за пандемии коронавируса отпуск пришлось отменить. Женщина обратилась к туроператору, но деньги ей вернуть отказались. Тогда жительница Тюмени обратилась в суд и выиграла его. Туроператор обязан вернуть 155 тысяч рублей

После проигнорированного напоминания о необходимости возврата 155 тысяч рублей приставы арестовали офисную технику компании. После этого туроператор сразу же перевел деньги женщине.

Ранее петербурженка с помощью приставов получила 340 тысяч компенсации за хамское отношение директора.

Фото: Pexels

Теги: отдых, отпуск, турператор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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