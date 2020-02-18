Петербурженка получила 340 тысяч компенсации за хамское отношение директора

Он оскорблял ее, угрожал, разговаривал на повышенных тонах. В какой-то момент он приказал сотруднице перенести свое рабочее место на диван в коридоре.

В принудительном порядке петербургская гостиница выплатила своей бывшей работнице почти 356 тысяч рублей заработной платы. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов.

У девушки, работающей в гостинице, возник конфликт с начальством. Со слов девушки, генеральный директор стал позволять себе некорректное и неуважительное отношение к ней. Он оскорблял ее, угрожал, разговаривал на повышенных тонах. В какой-то момент он приказал сотруднице перенести свое рабочее место на диван в коридоре.

Девушка написала жалобу и вскоре была уволена. Однако ни приказа об увольнении, ни своей трудовой книжки она не увидела. Петербурженка обратилась в Смольнинский районный суд, который признал приказ об увольнении незаконным.

Заработная плата девушки была взыскана в полном объеме.

Недавно приставы помогли незаконно уволенному петербуржцу получить зарплату.

Фото: Piter.tv