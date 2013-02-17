Петербурженка Карина Тазабекова выиграла чемпионат России по боксу

Спортсменка вошла в историю как первая петербурженка, завоевавшая сразу четыре золотых медали на чемпионате России по боксу.

Впервые в истории петербургская спортсменка стала обладательницей четвертого золота чемпионата России по боксу. Карина Тазабекова взяла медали в весовой категории до 54 килограммов.

Этой приятной спортивной новостью в своём Telegram-канале поделился вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Он также отметил, что ещё одна петербурженка Александра Ордина завоевала бронзу в весовой категории до 63 килограммов.

Отметим, что 25-ый по счёту чемпионат России по боксу среди женщин проходил в Серпухове в Московской области. Восемь насыщенных дней, 172 спортсменки из 48 регионов боролись за право выступать в решающем поединке.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцы рассказали, кто отвечает за развитие отечественного спорта.

Фото: Telegram-канал вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского