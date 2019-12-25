Петербуржцы рассказали, кто отвечает за развитие отечественного спорта

Наиболее значимой поддержкой спорта большинство (44,2%) опрошенных петербуржцев считают спонсорство и поддержку детских спортивных школ, а также спонсорство спортивных учреждений (22,1%).

Аналитики центра маркетинговых исследований "ПОЗИЦИЯ" опросили 1145 россиян, увлечённых спортом, чтобы выяснить их мнение о том, кто играет ключевую роль в поддержке отечественного спорта. Жители Санкт-Петербурга, принявшие участие в исследовании, выделили спонсорство детских спортивных школ (44,2%) и спортивных учреждений (22,1%) как главные меры, способствующие развитию отрасли.

Почти треть опрошенных (38,9%) считает, что спорт в России переживает трансформацию, несмотря на существующие ограничения для российских команд и спортсменов на международной арене. Каждый пятый (22,1%) уверен в хороших перспективах отечественного спорта в будущем. Важную роль в развитии спорта, по мнению респондентов, играют спонсоры. Лидерами среди них оказались государственные структуры и госкорпорации — их усилия поддерживают 46,2% опрошенных. На втором месте — букмекеры (40,6%), а замыкают тройку частные компании (13,2%).

Петербуржцы также отмечают, что спонсорская поддержка влияет на узнаваемость брендов, связанных со спортом. Более трети (39,5%) могут назвать минимум трёх спонсоров любимых команд, спортсменов или спортивных мероприятий. В пятерку самых заметных спонсоров вошли букмекеры (40,3%), топливные компании (20,8%), автопроизводители (17,6%), страховые компании (16,8%) и авиакомпании (15%).

Некоторые бренды сделали поддержку спорта многолетней традицией. Например, страховая компания СОГАЗ с первого сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступает её генеральным партнёром и официальным страховщиком. В компании отмечают, что спонсорство спортивных проектов — это важная часть их социальной политики, направленной на поддержку спорта и продвижение здорового образа жизни.

Активную роль в спонсорстве также играют букмекерские компании. Более половины опрошенных (55,7%) заметили усиление их активности в спортивных проектах. При этом почти 20% респондентов считают, что их участие позитивно сказывается на развитии спорт-индустрии. Например, букмекерская компания OLIMPBET в 2022 году выделила на спонсорские выплаты более 490 млн рублей, а в 2023 году эта сумма выросла до 779,5 млн рублей. В 2024 году, по предварительным данным, компания уже инвестировала в спорт более 1 млрд рублей.

Несмотря на значительные суммы спонсорских вливаний, 24,6% респондентов уверены, что спонсорство — это скорее имиджевая история, которая не всегда приносит брендам ощутимую финансовую отдачу. Однако, для самого спорта такая поддержка остаётся крайне важной. Наиболее значимой, по мнению опрошенных, является спонсорская помощь детским спортивным школам (44,2%), спортивным учреждениям (29,1%), строительству новых спортивных объектов (23,5%) и чемпионатам (22%). Спонсорство отдельных команд отметили 17,4% участников опроса.

Интересно, что наименее подходящими спонсорами спорта петербуржцы назвали бренды, связанные с производством БАДов и витаминов (29,2%), алкогольной продукции (25,5%) и ювелирных изделий (29%).

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