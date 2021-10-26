Петербурженка в первый раз стала матерью в 56 лет

Мать с малышом чувствуют себя хорошо.

56-летняя петербурженка Инна Меркушева родила первенца. Мальчик и новоиспеченная мать чувствуют себя хорошо. Об этом сообщила пресс-служба роддома №10.

Отмечается, что роды прошли с хирургическим вмешательством без осложнений. Малышу уже выбрали имя — Евгений. Его вес при рождении составил 3 кг 50 г, а рост – 49 см.

По словам Инны, большую часть жизни она провела на службе в армии. Будучи дочерью военного, она успела побывать в рядах сухопутных войск и на военно-морской базе. Забеременеть у женщины получилось лишь после демобилизации.

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