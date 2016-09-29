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Из петербургского роддома №10 выписали самую многодетную балерину Олесю Сарафанову
Сегодня, 12:39
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Из петербургского роддома №10 выписали самую многодетную балерину Олесю Сарафанову

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У женщины родился четвертый малыш.

В Петербурге из роддома № 10 выписали самую многодетную  балерину Мариинского  театра. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава. 

Прима-балерина и жена знаменитого танцовщика Леонида Сарафанова – Олеся Сарафанова стала мамой четвертого малыша. Мальчика решили назвать Константином. Он появился на свет 11 июля. Вес малыша составляет 3,7 кг, рост 154 см. 

Я четвертого малыша очень хотела и ждала. И родить хотела именно в десятом роддоме. Потому что после кесарева сечения в 2013 году (в другом роддоме), здесь, на улице Тамбасова, третьего ребёнка я чудесным образом родила сама. И в этот раз тоже родила самостоятельно.

Олеся Сарафанова

Ранее на Piter.tv: Овечкин и Чеботина снялись в ролике к юбилейному сезону "Динамо".

Фото: Piter.tv

Теги: мариинский театр, многодетная балерина, олеся сарафанова, родила четвертого ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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