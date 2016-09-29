Овечкин и Чеботина снялись в ролике к юбилейному сезону "Динамо"

Столетие клуба отмечается в апреле 2023 года.

Московское "Динамо" представило видео, посвященное столетию футбольного клуба. Его опубликовали на YouTube-канале бело-голубых.

В апреле 2023 года отмечается юбилейная дата в истории "Динамо". На опубликованном видео представлены футболисты, сотрудники и болельщики команды. Также в записи ролика приняли участие хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин и певица Люся Чеботина.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Головина принесли "Монако" ничью с "Интером".

Видео: YouTube / Динамо Москва