Гол и передача Головина принесли "Монако" ничью с "Интером"

Россиянин открыл счет на 7-й минуте встречи.

"Монако" сыграл вничью с миланским "Интером" в рамках товарищеского матча. Встреча прошла на стадионе "Паоло Мацца" в Ферраре и завершилась со счетом 2:2.

Полузащитник "Монако" Александр Головин принял участие в двух голах своей команды. Россиянин открыл счет на 7-й минуте матча. Он также оформил голевую передачу на Виссама Бен-Йеддера.

В минувшем сезоне Александр Головин провел за "Монако" 40 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

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Видео: YouTube / Inter