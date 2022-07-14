Хорват Йовичевич возглавил "Шахтер"

Хорватcкий специалист Игор Йовичевич возглавил донецкий "Шахтер". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
48-летний тренер подписал контракт сроком на два года. Он сменил на этом посту итальянца Роберто Де Дзерби, с которым расторгли соглашение.
Отметим, что Йовичевич работал на Украине в "Карпатах" и "Днепре-1". Он также возглавлял загребское "Динамо" и словенский "Целе".
Ранее мы сообщали, что "Ференцварош" Черчесова вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.
Видео: YouTube / FC Shakhtar Donetsk
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