Хорват Йовичевич возглавил "Шахтер"

Он сменил итальянца Де Дзерби.

Хорватcкий специалист Игор Йовичевич возглавил донецкий "Шахтер". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

48-летний тренер подписал контракт сроком на два года. Он сменил на этом посту итальянца Роберто Де Дзерби, с которым расторгли соглашение.

Отметим, что Йовичевич работал на Украине в "Карпатах" и "Днепре-1". Он также возглавлял загребское "Динамо" и словенский "Целе".

Ранее мы сообщали, что "Ференцварош" Черчесова вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.

Видео: YouTube / FC Shakhtar Donetsk