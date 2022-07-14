"Ференцварош" Черчесова вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов

Команда из Венгрии разгромила "Тобол" со счетом 5:1.

Венгерский "Ференцварош" вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2022/23.

Команда Станислава Черчесова разгромила казахстанский "Тобол" со счетом 5:1. Игра прошла на "Гроупама Арене" в Будапеште. Нападающие "Ференцвароша" Адама Траоре и Форчун Бэсси оформили по дублю. Первый матч завершился со счетом 0:0.

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов "Ференцварош" сыграет со "Слованом" из Словакии. Матчи пройдут 19-го и 26 июля.

Ранее Рахим Стерлинг объявил об уходе из "Манчестер Сити".

Видео: YouTube / Ferencvarosi Torna Club – FradiMedia