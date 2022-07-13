Рахим Стерлинг объявил об уходе из "Манчестер Сити"

Футболист продолжит карьеру в "Челси".

Полузащитник сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг покинул "Манчестер Сити". Об этом он сообщил в социальных сетях.

В опубликованном видео 27-летний игрок показал лучшие моменты за семь лет в составе "горожан". Стерлинг поблагодарил тренерский штаб, партнеров по команде и болельщиков. Он отметил, что для него было честью носить футболку "Манчестер Сити". Ожидается, что футболист продолжит карьеру в "Челси".

Рахим Стерлинг играл в "Манчестер Сити" с 2015 года. В составе "горожан" полузащитник стал четырехкратным чемпионом Англии, а также обладателем Кубка Англии и четырех Кубков Лиги. На его счету 337 матчей и 131 гол.

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Видео: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @sterling7