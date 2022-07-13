Артем Дзюба тренируется с "Рубином"

Форвард будет поддерживать форму в команде.

Нападающий Артем Дзюба прибыл в расположение "Рубина". Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

33-летний игрок провел тренировку с основным составом команды. В "Рубине" отметили, что футболист будет только поддерживать форму, а не подписывать контракт. По слухам, Дзюба может продолжить карьеру в Турции.

Напомним, в мае нынешнего года Артем Дзюба объявил об уходе из "Зенита" по окончании срока контракта. В составе сине-бело-голубых форвард стал четырехкратным чемпионом России.

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Видео: VK / ФК "Рубин" Казань"