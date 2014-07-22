Петербурженка узнала, что "болеет" коронавирусом, находясь на даче

Женщина не более ковидом. Однако её от него лечат в поликлинике.

Женщина зашла на портал "Здоровье петербуржца" и узнала, что в поликлинике ее лечат от коронавируса. Однако она не обращалась в медучреждение, и вовсе не болеет ковидом. Об этом она рассказала "Фонтанке" 30 июля.

Лечат петербурженку в поликлинике №30 Петроградского района, в которую она обращалась много лет назад. Женщина считает, что медучреждение попросту воспользовалось ее данными ради статистики. Комитет по здравоохранению рекомендует женщине обратиться в саму поликлинику.

Ранее в Комздраве заявили, что смертельных случаев в Петербурге непосредственно от вакцинации нет.

Фото: Piter.tv