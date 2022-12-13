Петербурженка упала в котлован у Троицкого моста во время ночного свидания

В Петербурге девушка тяжело пострадала, упав в котлован у Троицкого моста. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.
Происшествие случилось в ночь на 27 апреля примерно в 2:00. Девушка оступилась во время прогулки с молодым человеком и упала в котлован глубиной примерно 7 м со стороны Марсова поля. Её госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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Фото: Piter.TV
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