Петербурженка упала в котлован у Троицкого моста во время ночного свидания

Пострадавшая находится в больнице, её состояние оценивают как крайне тяжёлое.

В Петербурге девушка тяжело пострадала, упав в котлован у Троицкого моста. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.

Происшествие случилось в ночь на 27 апреля примерно в 2:00. Девушка оступилась во время прогулки с молодым человеком и упала в котлован глубиной примерно 7 м со стороны Марсова поля. Её госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: Piter.TV