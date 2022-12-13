Автокран сбил пятиклассницу в Московском районе

Вечером среды, 26 апреля, на регулируемом перекрестке проспекта Юрия Гагарина и улицы Орджоникидзе произошло жёсткое ДТП: автокарн сбил переходившую дорогу школницу. Об этом стало известно Piter.TV.
Спецтехникой управлял 42-летний мужчина. Он пересекал перекрёсток по запрещающему сигналу светофора и наехал на 12-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть на зелёный свет.
Пострадавшая доставлена в больницу в крайне тяжёлом состоянии.
Ранее мы сообщили о том, что самокатчика-нарушителя ПДД сбили в Калининском районе.
Фото: Piter.TV
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