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Автокран сбил пятиклассницу в Московском районе
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Автокран сбил пятиклассницу в Московском районе

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Девочку госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.

Вечером среды, 26 апреля, на регулируемом перекрестке проспекта Юрия Гагарина и улицы Орджоникидзе произошло жёсткое ДТП: автокарн сбил переходившую дорогу школницу. Об этом стало известно Piter.TV.

Спецтехникой управлял 42-летний мужчина. Он пересекал перекрёсток по запрещающему сигналу светофора и наехал на 12-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть на зелёный свет.

Пострадавшая доставлена в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что самокатчика-нарушителя ПДД сбили в Калининском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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