Самокатика-нарушителя ПДД сбили в Калининском районе

19-летний молодой человек переезжал дорогу на красный сигнал светофора

Вечером вторника, 25 апреля, в Калининском районе Петербурга произошла авария, в которой пострадал самокатчик-нарушитель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

ДТП случилось в 21:43 на перекрёстке Гражданского проспекта и улицы Гидротехников. 34-летний водитель за рулём Mitsubishi Lancer сбил 19-летнего молодого человека, который переезжал проезжую часть на самокате, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.

Пострадавший доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что Skoda сбила четвероклассника на самокате в Невском районе.

Фото: Piter.TV