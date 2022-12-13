Skoda сбила четвероклассника на самокате в Невском районе

Мальчик доставлен в больницу с переломом руки.

Вечером вторника, 25 апреля, на Народной улице произошло ДТП, в результате которого пострадал четвероклассник. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 41-летний водитель, управляя Skoda Octavia, двигался по дворовой территории и наехал на 11-летнего мальчика, который перемещался на самокате без сопровождения взрослых справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП мальчик был госпитализирован с переломом левой руки в состоянии средней степени тяжести. Водитель Skoda в период 2022 – 2023 г.г. за нарушение ПДД привлекался 24 раза.

Ранее появилось видео аварии с четырёхлетним ребёнком на Коммуны.

Фото: Piter.TV