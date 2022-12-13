Появилось видео аварии с четырёхлетним ребёнком на Коммуны

Судя по кадрам, малыш побежал за другим ребёнком.

Авария с четырёхлетним мальчиком, произошедшая накануне в Красногвардейском районе, попала в объективы камер видеонаблюдения. Кадры оказались в распоряжении Piter.TV.

Напомним, что ДТП произошло 24 апреля во дворе дома №42 корпус 1 по улице Коммуны. Установлено, что 35-летний водитель за рулём Audi А6 сбил четырёхлетнего мальчика, перебегавшего проезжую часть. Мать ребёнка в это время находилась на детской площадке. Судя по кадрам, малыш побежал за другим ребёнком.

Мальчик был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей правого предплечья, рваными ранами лица в состоянии средней тяжести.

За 2022-2023 года водитель привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 23 раза. В его отношении было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на трассе М-10 погибла 15-летняя девочка.

Видео: Piter.TV