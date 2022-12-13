В ДТП на трассе М-10 погибла 15-летняя девочка

Ещё одна пассажирка находится в тяжёлом состоянии.

Сотрудники полиции устанавливают детали смертельного ДТП с участием несовершеннолетних на трассе М-10. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным МВД, 25 апреля в 00:05 на 646 км автодороги М-10 39-летний водитель автомобиля Škoda Superb, двигаясь от Москвы в сторону Петербурга, не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении грузовым автомобилем DAF с прицепом.

В результате ДТП 15-летняя пассажирка легковушки от полученных травм скончалась на месте, вторая пассажирка (36 лет) госпитализирована в тяжелом состоянии, водитель автомобиля и 6-летний ребенок госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Полицией устанавливают детали ДТП.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО