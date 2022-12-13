Ночью на трассе М-10 в аварии погиб ребёнок

Также в результате ДТП пострадали водитель и пассажиры, в том числе двое несовершеннолетних.

Ночью 25 апреля на 646 км трассы М-10 произошло ДТП, в котором погиб ребёнок. Подробности сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

Ночью произошло попутное столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры, в том числе двое несовершеннолетних. Также погиб один несовершеннолетний пассажир.

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно деблокировали пассажирку. Все пострадавшие были госпитализированы.

На выходных в аварии на Стачек погиб 20-летний курсант.

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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО