В аварии на Летчика Пилютова погиб 20-летний курсант

Водитель в 2022-2023 годах к административной ответственности за нарушение ДТП не привлекался.

Курсант 3 курса погиб в аварии на улице Летчика Пилютова, стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, 20-летний курсант, двигаясь на каршеринге от площади Стачек в сторону улицы Швецова, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень слева, с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП от полученных травм скончался на месте 20-летний пассажир, также курсант 3 курса. Водитель в 2022-2023 годах к административной ответственности за нарушение ДТП не привлекался.

Ранее водитель погиб в ДТП на дороге "Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново".

Фото: Piter.tv