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Водитель погиб в ДТП на дороге "Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново"
Сегодня, 12:05
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Водитель погиб в ДТП на дороге "Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново"

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За рулем находился 52-летний мужчина.

На 38-м километре автодороги "Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново" в субботу утром произошло смертельное ДТП. Водитель машины  "Джип Гранд Чероки" не справился с управлением и угодил в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел в 07:45 утра. За рулем находился 52-летний мужчина. Автомобилист получил серьезные травмы и погиб на месте аварии.

Правоохранители проводят проверку. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: псы-вандалы погрызли машину на "Звездной".

Фото: Pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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