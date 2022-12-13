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Во дворе на Коммуны водитель сбил четырехлетнего мальчика
Сегодня, 8:52
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Во дворе на Коммуны водитель сбил четырехлетнего мальчика

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Мать находилась на детской площадке, малолетний самостоятельно выбежал на проезжую часть.

Водитель сбил во дворе четырехлетнего малыша, который выбежал на дорогу с территории детской площадки. Об этом стало известно Piter.tv.

Около пяти часов вечера 24 апреля во дворе дома 42 корпус 1 по улице Коммуны, 35-летний водитель на Audi А6 сбил четырехлетнего мальчика, который переходил проезжую часть справа налево. Мать находилась на детской площадке, малолетний самостоятельно выбежал на проезжую часть.

Ребёнок с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей правого предплечья, рваными ранами лица в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу.

За 2022-2023 года водитель привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 23 раза. В его отношении вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

Ранее на Гражданском проспекте автомобиль сбил женщину и влетел в ТЦ.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, улица коммуны
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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