На Гражданском проспекте автомобиль сбил женщину и влетел в ТЦ

Пострадавшая попала в больницу.

На Гражданском проспекте в субботу, 22 апреля, произошло серьезное ДТП, в котором пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Водитель автомобиля "ЗАЗ" не справился с управлением и влетел в шлагбаум, после чего сбил женщину, которая стояла на тротуаре. Машина припарковалась в торговом центре.

В результате ДТП женщина в состоянии средней тяжести была госпитализирована. На место ДТП приехали полицейские. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv