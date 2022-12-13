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На Гражданском проспекте автомобиль сбил женщину и влетел в ТЦ
Сегодня, 16:55
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На Гражданском проспекте автомобиль сбил женщину и влетел в ТЦ

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Пострадавшая попала в больницу.

На Гражданском проспекте в субботу, 22 апреля, произошло серьезное ДТП, в котором пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Водитель  автомобиля "ЗАЗ" не справился с управлением и влетел в шлагбаум, после чего сбил женщину, которая стояла на тротуаре. Машина припарковалась в торговом центре. 

В результате ДТП женщина в состоянии средней тяжести была госпитализирована. На место ДТП приехали полицейские. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv

Теги: гражданский проспект, полиция, пострадала в дтп, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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