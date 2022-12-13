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На улице Полярников пьяный хулиган напал на фельдшера скорой помощи
Сегодня, 16:40
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На улице Полярников пьяный хулиган напал на фельдшера скорой помощи

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Врача доставили в больницу.

Накануне вечером, 22 апреля, в Невском районе пьяный горожанин отлупил фельдшера. Злоумышленника доставили в отдел полиции. На него завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Выпивший горожанин ругался матом в вестибюле станции метро "Ломоносовская". Хулигана вывели из подземки и вызвали для него медиков. Пострадавший не хотел ехать в больницу, боялся делать промывание желудка, поэтому решил атаковать сотрудника скорой помощи. Он ударил 25-летнего врача. 

В результате своего поведения агрессивный петербуржец поехал в участок. На него составили административный протокол. 

Пострадавшего фельдшера доставили в больницу. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в субботу злоумышленники "заминировали" Цирк на Фонтанке.

Фото: Piter.tv

Теги: метро ломоносовская, напал на фельдшера, улица полярников
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости СПб,

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