На улице Полярников пьяный хулиган напал на фельдшера скорой помощи

Накануне вечером, 22 апреля, в Невском районе пьяный горожанин отлупил фельдшера. Злоумышленника доставили в отдел полиции. На него завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Выпивший горожанин ругался матом в вестибюле станции метро "Ломоносовская". Хулигана вывели из подземки и вызвали для него медиков. Пострадавший не хотел ехать в больницу, боялся делать промывание желудка, поэтому решил атаковать сотрудника скорой помощи. Он ударил 25-летнего врача.
В результате своего поведения агрессивный петербуржец поехал в участок. На него составили административный протокол.
Пострадавшего фельдшера доставили в больницу. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: Piter.tv
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