Станция метро "Ломоносовская" изменит режим работы до 19 мая

Вход ограничат в утреннее время по рабочим дням в связи с капитальным ремонтом эскалатора.

С 3 марта по 19 апреля станция метро "Ломоносовская" изменит режим работы в связи с капремонтом эскалатора. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербугский метрополитен".

По данным городской подземки, вход на станцию будет ограничен в течение полутора месяцев с 7:45 до 9:00 по будним дням.

В пресс-службе добавили, что при определённых обстоятельствах возможна корректировка указанного интервала ограничения с учётом текущего пассажиропотока.

Ранее мы сообщили о том, что капремонт "Ладожской" изменит ряд автобусных маршрутов в Ленобласти.

Фото: Piter.TV