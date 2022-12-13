Станция метро "Ломоносовская" изменит режим работы до 19 мая

С 3 марта по 19 апреля станция метро "Ломоносовская" изменит режим работы в связи с капремонтом эскалатора. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербугский метрополитен".
По данным городской подземки, вход на станцию будет ограничен в течение полутора месяцев с 7:45 до 9:00 по будним дням.
В пресс-службе добавили, что при определённых обстоятельствах возможна корректировка указанного интервала ограничения с учётом текущего пассажиропотока.
Ранее мы сообщили о том, что капремонт "Ладожской" изменит ряд автобусных маршрутов в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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