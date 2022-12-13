Капремонт "Ладожской" изменит ряд автобусных маршрутов в Ленобласти

Жители Всеволожского района смогут проследовать до Петербурга к станциям метро "Проспект Большевиков" и "Улица Дыбенко".

После закрытия петербургской станции метро "Ладожская" 4 марта, во Всеволожском районе Ленобласти будут изменены маршруты ряда автобусов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на председателя Комитета по транспорту 47-ого региона Михаила Присяжнюка.

Со старта работ маршруты №429, 453, 531, 531А, 532 и 533 начнут следовать до станции метро "Проспект Большевиков" по проспекту Косыгина до Индустриального проспекта, затем – по Российскому проспекту до метро. Остановки для посадки и высадки будут расположены на внутреннем проезде у станции и на проспекте Пятилеток.

Кроме того, маршруты №462, 462Р, 430 и 430А проследуют до конечной станции "Улица Дыбенко". В прямом направлении сохранится маршрут до проспекта Косыгина, затем автобусы поедут по Индустриальному проспекту, Российскому проспекту, повернут на Товарищеский проспект и довезут пассажиров до улицы Дыбенко.

На обратном пути транспорт поедет по проспекту Большевиков, улице Коллонтай, Товарищескому проспекту, Российскому проспекту, а затем по привычному маршруту. У маршрутов №430 и 430А сохранится участок трассы от Ириновского проспекта до улицы Передовиков. Затем транспорт перейдёт Российский проспект, а оттуда – по трассам 462 и 462Р.

Также будут изменены станции отправления и прибытия "Ласточек" из Тихвина до Ладожского вокзала и обратно. Электропоезда будут следовать до станции Рыбацкое. С информацией о всех изменениях в маршрутах между городом и областью можно ознакомиться по телефону 8 (812) 576-55-55 или через портал.

Ранее мы сообщили о том, что пассажиров высадили из поезда на станции метро "Пионерская" в час "пик".

Фото: Правительство Ленобласти