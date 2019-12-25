Пассажиров высадили из поезда на станции метро "Пионерская" в час "пик"

Утром вторника, 28 февраля, на станции метро "Пионерская" в Северной столице случился технический сбой состава. Пассажирам пришлось выйти на платформу в час "пик". Об этом сообщает "Фонтанка".
Спешащие на работу пользователи подземки отправились в путь уже на следующем поезде.
В пресс-службе петербургского метрополитена добавили, что серьёзной задержки составов не произошло.
Ранее мы сообщили о том, что схему входа в вестибюль станции метро "Новочеркасская" изменят на время закрытия "Ладожской".
Фото: Piter.TV
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