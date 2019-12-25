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Пассажиров высадили из поезда на станции метро "Пионерская" в час "пик"
Сегодня, 10:23
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Пассажиров высадили из поезда на станции метро "Пионерская" в час "пик"

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Меру приняли из-за технической неисправности состава.

Утром вторника, 28 февраля, на станции метро "Пионерская" в Северной столице случился технический сбой состава. Пассажирам пришлось выйти на платформу в час "пик". Об этом сообщает "Фонтанка".

Спешащие на работу пользователи подземки отправились в путь уже на следующем поезде.

В пресс-службе петербургского метрополитена добавили, что серьёзной задержки составов не произошло.

Ранее мы сообщили о том, что схему входа в вестибюль станции метро "Новочеркасская" изменят на время закрытия "Ладожской".

Фото: Piter.TV

Теги: метро петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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