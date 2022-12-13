Схему входа в вестибюль станции метро "Новочеркасская" изменят на время закрытия "Ладожской"

Попасть на станцию из подуличного перехода можно будет только по часовой стрелке.

В конце недели, 4 марта, в Петербурге состоится закрытие станции метро "Ладожская". Временные ограничения повлияют на работу соседней "Новочеркасской". Об изменениях рассказала пресс-служба городской подземки.

Так, по рабочим дням в часы пик (с 08.00 до 09.30 и с 16.30 до 18.30 ) вход в вестибюль станции "Новочеркасская" будет осуществляться только при движении по подуличному переходу по часовой стрелке. То есть, сквозной проход по переходу между лестницами 1 и 2 со стороны домов №17 и №14 по Заневскому проспекту будет перекрывать. В остальное время подуличный переход продолжит работать в обычном режиме.

Реконструкция "Ладожской" продлится 11 месяцев. На это время для разгрузки пассажиропотока будут курсировать автобусы 24М и 27М от Площади Александра Невского по Заневскому проспекту до станций "Хасанская улица" и "Белорусская улица". В общей сложности для удобства пассажиров запустят 32 маршрута наземного транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что на станции "Сенная площадь" с 1 марта начнётся капремонт эскалатора

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / Петербургское метро