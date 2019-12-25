Петербурженку наказали.

В Петербурге суд привлек к ответственности Карину Третьякову, установив, что женщина ушла из коммунальной квартиры за покупками и оставила малолетнюю дочь одну в закрытой комнате. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Текст новости сухо по фактам:

Суд установил, что 16 июня 2024 года Карина Третьякова покинула коммунальную квартиру, где в это время находилась ее малолетняя дочь 2022 года рождения. Ребенок спал в закрытой комнате, а женщина направилась за покупками товаров первой необходимости.

Третьякова отсутствовала до того момента, пока ребенка не заметил посторонний человек, обративший внимание на отсутствие взрослых рядом. Информация была передана в соответствующие службы. На судебное заседание женщина прибыла из Ростовской области, где она сейчас проживает с дочерью и своими родителями. Она признала вину и выразила раскаяние. В ходе разбирательства Третьякова пояснила, что намеревалась вернуться до пробуждения ребенка. Суд учел признание вины, отсутствие судимостей и текущие обстоятельства жизни женщины. Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Суд признал экс-замминистра обороны Иванова банкротом.

Фото: Piter.tv