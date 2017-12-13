Петербурженка нанесла ребенку удар ногой, а до этого подбросила соседям собачьи фекалии

Нарушительница общественного порядка.

Петербурженка Надежда Федорова, которая обвиняется в хулиганстве и нанесении побоев ребёнку, до этого инцидента оставляла под дверями соседей собачьи фекалии и распыляла в подъезде слезоточивый газ. Об этом говорится в показаниях свидетелей по делу.

"Однажды она подложила под мою дверь собачьи фекалии без всякой причины", — заявила одна из соседок, чьи показания были оглашены в пятницу в Петроградском районном суде Северной столицы.

К тому же другие свидетели сообщили, что подсудимая систематически провоцировала их на конфликт, а также нецензурно выражалась при людях. Одной из соседок она якобы угрожала тем, что задушит ее ребенка.

По материалам дела известно, что Федорова не состоит на учете у наркологов и психиатров.

Инцидент, с избиением ребёнка, произошел 4 сентября 2017 года на детской площадке на Дивенской улице. Федорова в тот день выгуливала свою собаку. Местная жительница Барно Худайкулова в том же парке гуляла со своим ребенком и попросила Федорову покинуть парк, в связи с тем, что тут гуляют дети. Федоровой это не понравилось. После чего разгорелся словесный конфликт, который перерос в полноценную потасовку. В ходе драки Федорова распылила газовый баллончик в лицо Худайкуловой и ударила ногой в грудь ребенка.

После инцидента пострадавшие обратились к медикам. Ребенка отвезли в первую городскую детскую больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "хулиганство". 8 сентября суд отправил нарушительницу под домашний арест.

Фото: "Росбалт"