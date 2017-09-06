Женщина, ударившая ногой трехлетнего ребенка, объяснила избиение аффектом

Женщина, ударившая ногой трехлетнего ребенка, объяснила свои действия аффектом. По ее словам, она подверглась групповому избиению.

Как сообщает "Фонтанка", петербурженка, ударившая ногой трехлетнего ребенка, объяснила свои действия состоянием аффекта. Женщина утверждает, что она подверглась групповому избиению, после которого не осознавала, что делает.



По словам мужа петербурженки, инцидент, произошедший на детской площадке, не соответствует версии следствия. Супруги считают, что в данной ситуацией пострадавшей является именно петербурженка.



По словам супруга женщины, в тот день к ней подошел крупный мужчина лет 45 и начал бить ее по голове и лицу, а ребенок мог попасться под руку ей случайно.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК «Хулиганство». По данным Следственного комитета, 4 сентября на детской площадке во дворе Дивенской улицы, 5 женщина распылила перцовый газ и нанесла удар ногой трехлетнему ребенку.