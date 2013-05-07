Петербурженка, забившая знакомую молотком, отправится в колонию

Женщина убила знакомую в декабре прошло года.

Красносельский районный суд Петербурга признал виновной в убийстве Елену П. и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба судов.

Суд выяснил, что в декабре 2020 года в квартире на проспекте Кузнецова подсудимая нанесла своей знакомой 22 удара молотком, в результате чего пострадавшая скончалась на месте от черепно-мозговой травмы.

Обвиняемая признала вину и раскаялась в содеянном.

Ранее мы писали, что в Иркутске обнаружили угнанный в Петербурге автомобиль.

Фото: Piter.TV