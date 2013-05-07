Петербурженка, забившая знакомую молотком, отправится в колонию

Красносельский районный суд Петербурга признал виновной в убийстве Елену П. и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба судов.
Суд выяснил, что в декабре 2020 года в квартире на проспекте Кузнецова подсудимая нанесла своей знакомой 22 удара молотком, в результате чего пострадавшая скончалась на месте от черепно-мозговой травмы.
Обвиняемая признала вину и раскаялась в содеянном.
Ранее мы писали, что в Иркутске обнаружили угнанный в Петербурге автомобиль.
Фото: Piter.TV
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