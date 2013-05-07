В Иркутске обнаружили угнанный в Петербурге автомобиль

Инспекторы остановили водителя для проверки документов.

В пятницу, 16 апреля, иркутские сотрудники ГИБДД случайно обнаружили угнанный автомобиль. Инспекторы остановили водителя Toyota RAV-4 для проверки документов. Мужчина заявил, что купил машину недавно в одном из районов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские направили иномарку на авто-техническую экспертизу. По ее итогам оказалось, что номерные агрегаты подделаны. В ведомстве заявили, что сотрудники иркутского Интерпола совместно с японскими коллегами нашли первичные цифры идентификационного номера на заводе изготовителе. Выяснилось, что машину угнали в январе 2018 году в Петербурге.

Угонщиков не нашли, а вот петербуржцу радость – спустя три года он снова сел за руль своего авто.

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